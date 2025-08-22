I due nuovi acquisti del club madrileno che arrivano dal Belpaese: l'ex-atalantino dà il benvenuto al campione d'Italia con il Napoli

A Madrid un po' di italiano lo si capisce e da ieri sera ancora di più. Il Wanda Metropolitano addobbato a festa per il benvenuto della squadra per la nuova stagione: così viene presentato l'Atletico Madrid 2025/26. I Colchoneros si sono rinforzati per poter sradicare il dominio del Barcellona e la contesa del Real. Due di questi nuovi aiuti per il Cholo Diego Simeone arrivano dall'Italia e sono stati protagonisti di un piccolo siparietto nella serata di benvenuto: Matteo Ruggeri, infatti, viene volontario (con Julian Alvarez che in realtà lo spinge verso i presentatori) al microfono per presentare il connazionale Giacomo Raspadori. E, a parte il "Buena noches a todos", il difensore ex-Atalanta presenta il campione ex-Napoli nella lingua madre.