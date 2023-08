Atletico Madrid, Depay ci casca: sbaglia rigore come Totti con Sicignano

Allo stadio BBVA di Monterrey, in Messico, l’amichevole disputata tra i colchoneros e la Real Sociedad è finita 0-0, ma a prendersi la scena è stato il 29enne attaccante olandese.

Al minuto 80 Memphis Depay calcia un penalty malissimo. Brutto, lento e centrale il cucchiaio dal dischetto, che non beffa il portiere Unai Marrero, entrato nel secondo tempo. Piovono fischi dagli spalti per il numero 9 di mister Simeone. Un errore identico a quello di Francesco Totti contro Vincenzo Sicignano il 22 settembre 2004, in un Roma-Lecce 2-2, turno infrasettimanale di Serie A.