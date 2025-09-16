La nuova vita di Nico Gonzalez all'Atletico Madrid è fatta di grandi sorrisi, gol e anche qualche burla. Non si aspettava però di cadere nel tranello teso dal club che prima di un'intervista post partita ha ripreso un suo slancio canoro,...

Nico Gonzalez si gode il suo momento all'Atletico Madrid trovandosi subito bene con i compagni e l'ambiente, facendosi apprezzare a suon di gol e momenti irriverenti. Tra i più belli, un'improvvisazione canora andata in diretta tv non rendendosi conto che la telecamera stesse già registrando, per un siparietto davvero divertente. Video Credits Atletico Madrid, Instagram.