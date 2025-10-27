Nel corso dell'allenamento a porte aperte alla vigilia di Betis-Atletico Madrid, Julian Alvarez ha posato una rosa al centro del campo

Un tifoso gli ha donato una rosa e gli ha chiesto di posarla al centro del campo per omaggiare la memoria di sua figlia scomparsa, grande tifosa dell'Atletico Madrid. Il gesto di Julian Alvarez non è sfuggito alle telecamere del club nel corso dell'allenamento a porte aperte (Credits - Instagram: @atleticodemadrid)