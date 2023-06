Attimi di paura nel Miniclasico: il Real Madrid rimonta, ma la tribuna crolla…

Il Real Madrid B allenato da Raul ha vinto 3-0 sul Barcellona B allenato da Rafa Marquez e ha rimontato il 2-4 nell'andata. Adesso è in finale per la promozione in Segunda Division, Ma che paura allo stadio Di Stefano...

Momento di tensione nella gara tra Real Madrid Castilla e Barcellona B, valida per il ritorno della semifinale playoff per salire in Segunda Division: la recinzione ha ceduto mentre i tifosi esultavano per il gol e i tifosi sono caduti in campo. Tutto si è chiuso con un grande spavento.