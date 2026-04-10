Il belga accolto con la canzone di buon compleanno dal suo staff e dai suoi ragazzi

Probabilmente l'allenatore del momento e che sta sorprendendo tanto in campionato quanto in Champions League. Per lui oggi è un giorno speciale: Vincent Kompany compie 40 anni! Spegne così le sue candeline con la tuta del club che sta guidando, il Bayern Monaco. Con i bavaresi, il tecnico belga sta cercando di affermarsi come profilo top, nonostante la "giovane" età per essere un allenatore di successo. A festeggiare l'ex-difensore e bandiera del Manchester City c'è la squadra e lo staff, insieme alla dirigenza. Credits video: "FC Bayern Munchen" su X