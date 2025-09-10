Austria, Rangnick attraversa il campo in bici: “La panchina era distante”

Nel corso della sfida contro la Bosnia, il CT dell'Austria Ralf Rangnick si è presentato sul terreno di gioco in sella ad una e-bike

Durante Bosnia-Austria, il CT Ralf Rangnick ha sorpreso tutti spostandosi in e-bike sul terreno di gioco. L’allenatore austriaco sta ancora recuperando da una serie di interventi alla caviglia e, su consiglio medico, deve evitare grossi sforzi. Così, per ovviare alla lunga distanza tra il tunnel degli spogliatoi e la panchina, il tecnico ha pensato ad una soluzione senza dubbio innovativa (Fonte Video X / @teiteteemaer)