Una grande rivalità storica tra River Plate e Boca Juniors che si supera al triplice fischio finale: ben lo sanno Angel Di Maria e Leandro Paredes, avversari per una notte ma grandi amici nella vita che decidono di scambiarsi le maglie insieme a...

Equilibrio in campo con le due squadre che non vanno oltre il pareggio per 1-1 per un match sempre sentitissimo sia sul rettangolo verde che sugli spalti. La rivalità però termina insieme al match con gli abbracci tra gli avversari che hanno condiviso esperienze in Nazionale o in giro per il mondo. Tra questi Leandro Paredes e Angel Di Maria che decidono di scambiarsi la maglia in nome della loro amicizia e del percorso vincente con l'Argentina e dare così uno splendido segnale all'ambiente. Video Credits Boca Juniors, Instagram.