Barcellona, il bellissimo gesto di Raphinha con un bambino in campo

Un campione dentro e fuori dal campo, con un'attenzione particolare per i tifosi e i bambini che seguono il calcio. Il fuoriclasse del Barcellona Raphinha durante la notte di Champions League si è reso infatti protagonista di un bellissimo gesto...

La notte di Champions League non ha scalfito il percorso del Barcellona di Raphinha, che cala il poker in trasferta contro lo Slavia Praga. Al momento dell'inno della blasonata competizione, il calciatore brasiliano si è reso protagonista di uno splendido gesto nei confronti del bambino che lo accompagnato in campo. Ha provato infatti a scaldarlo, particolarmente infreddolito, con il video che è diventato subito virale strappando migliaia di like e commenti dei tifosi che sottolineano la sua grande umanità e umiltà dentro e fuori dal campo. Vide credits: Barcellona Fc, Instagram.