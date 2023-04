Barcellona, il figlio di Ronaldinho ha debuttato con la Juvenil B!

João Mendes de Assis Moreira ha esordito nella cantera blaugrana in un torneo amichevole. Ha compiuto 18 anni il 25 febbraio, gioca in attacco e vuole farsi strada dopo essere passato per le giovanili di Paris Saint-Germain, Cruzeiro e Flamengo...

La Mediterranean International Cup (MIC), torneo che si svolge sulla Costa Brava durante la Settimana Santa, è stata l'occasione scelta dai tecnici per far esordire Dinho junior. La prima partita della Juvenil B del Barça si è disputata ieri al Municipal de Lloret, dove c'era grande attesa per vedere il figlio di Ronaldinho giocare con la maglia blaugrana. João Mendes ha iniziato da titolare e ha occupato l'estrema destra, rendendosi protagonista di diverse giocate individuali che non si sono concluse con un gol. Audace con la palla, si è mostrato molto attivo sulla fascia. Nella seconda parte si è spostato a sinistra, dove non ha avuto tanto risalto. Gli azulgrana hanno battuto il rivale e il ragazzo ha completato l'intero match.