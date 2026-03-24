Barcellona, Pedri e le sue magie: che show in allenamento

Tra un esercizio e l'altro durante l'allenamento, Pedri trova sempre il tempo di incantare con una delle sue magie

Assistere agli allenamenti del Barcellona è forse più divertente delle partite in sé. Tra le giocate di Rashford, Raphinha e Yamal, la classe di Lewandowski, i voli di Szczesny e Joan Garcia, di sicuro non ci si annoia. E poi c'è Pedri. Il centrocampista spagnolo mette il pallone in equilibrio sulla testa e parte... e corre per 30 metri senza mai farla cadere (Credits @fcbarcelona)