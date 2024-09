Belgio, De Bruyne molto deluso dopo la sconfitta con la Francia

Kevin De Bruyne ha mandato in subbuglio i media belgi dopo la sconfitta dei Red Devils contro la Francia ieri a Lione nella seconda giornata del gruppo A2 della Lega A di Nations League.

Come riportano Fanpage e Italpress, il 33enne capitano del Belgio (106 presenze, 30 gol) ha criticato duramente il comportamento dei suoi compagni di squadra e ora c'è chi dubita sulla voglia del centrocampista del Manchester City di continuare a giocare con la Nazionale. "Non posso ripetere cose che ho detto in tv, ma dobbiamo migliorare sotto ogni aspetto - ha spiegato KDB -. Non siamo abbastanza bravi per raggiungere un livello migliore in questo momento. Se non siamo più abbastanza bravi per arrivarci, allora dobbiamo dare tutto. Se non lo fai nemmeno, è finita". De Bruyne ha tuttavia evidenziato quella che ritiene una debolezza nello stile di gioco dei suoi. "Se resti con sei dietro, non c'è alcun collegamento – ha aggiunto -. Non si tratta di transizione, ma di persone che non svolgono i propri compiti". A fine partita le telecamere hanno immortalato proprio De Bruyne mentre si sfoga turbato con un membro dello staff tecnico e poi successivamente anche con Kylian Mbappé. Domenico Tedesco, intanto, ct italiano del Belgio, crede che quello di Kevin sia stato solo uno sfogo. "Se sono preoccupato che annunci il suo ritiro dalla Nazionale? No, non si parla di questo genere di cose - ha tagliato corto il 38enne tecnico - Probabilmente prova delusione, molta delusione. E' un ragazzo che ha sempre tante emozioni. È normale provare sentimenti negativi". (X @RTLsportsbe)