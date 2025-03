Romelu Lukaku sempre più bomber e trascinatore del Belgio. Al termine della partita vinta contro l'Ucraina, l'attaccante del Napoli e numero 10 dei Diavoli Rossi ha incoraggiato i compagni di squadra con un discorso da brividi. Ecco cosa ha detto

Lukaku, decisivo nel match di ritorno dei playoff promozione/retrocessione contro l'Ucraina con una doppietta che ha fatto seguito al gol di Maxim De Cuyper - ha riunito i compagni di squadra attorno a sé a fine partita e li ha incoraggiati a dare il massimo con i rispettivi club: "Ragazzi, era molto importante vincere oggi ma non dovevamo trovarci in questa situazione. Ora ognuno tornerà al proprio club. Cerchiamo tutti di vincere un titolo per provare a far crescere la nostra mentalità. Divertitevi, forza ragazzi!". (Fonte Video Account X Belgian Red Devils).