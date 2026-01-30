Benfica, i ragazzini delle giovanili ricreano sul campo l’epica rete di Trubin

Il gol del portiere del Benfica Trubin all'ultimo secondo ha regalato alle Aquile l'incredibile qualificazione ai playoff di Champions League e per celebrarlo al meglio, i ragazzini delle giovanili hanno deciso di ricrearlo in allenamento,...

La prima squadra del Benfica è da sempre punto di riferimento per le giovanili del club, che hanno a cuore i propri beniamini nel percorso calcistico che sperano li porterà a una carriera ugualmente entusiasmante. Per celebrare al meglio la qualificazione delle Aquile ai playoff di Champions League, i giovanissimi calciatori hanno deciso di ricreare l'iconico gol di Trubin con il Benfica, con tanto di esultanza. Il risultato? Assolutamente incredibile! Video credits: befestadio, Instagram