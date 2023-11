Bennacer su Calhanoglu: “Io mai all’Inter, in un derby niente amicizia…”

Ismael Bennacer, intervistato sul canale YouTube di Instant Foot, ha parlato dell'addio al Milan di Hakan Calhanoglu, finito all'Inter: "voleva restare al Milan, ma poi non so cosa sia successo. Forse non hanno raggiunto un accordo. Siamo amici ma in campo non ci sono amici, a maggior ragione in un derby".

Ancora il rossonero: "Lo rispetto, ma quando ho letto di questo trasferimento, ho pensato: "Non può averlo fatto". Personalmente, non potrei mai farlo: rispetto troppo il Milan. L'Inter può offrirmi quello che vuole, ma non succederà. Amo questo club. Sicuramente non andrò mai all'Inter"