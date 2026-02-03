Prima la rottura con l'Al-Ittihad, poi il passaggio ai nemici dell'Al-Hilal: la scelta di Benzema fa infuriare i tifosi

Dopo aver rotto definitivamente con l'Al-Ittihad, Karim Benzema si è trasferito proprio nelle ultimissime ore di mercato all'Al-Hilal di Simone Inzaghi. Data la rivalità tra i due club, i tifosi non hanno preso affatto bene la scelta. È diventato virale sui social il video di un tifoso dei gialloneri che brucia la maglia numero 9, con tanto di firma, dell'attaccante francese