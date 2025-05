Bernardo Silva in ritardo con il gol? Ci pensa il taxi!

Le grandi città metropolitane sono un inferno. Soprattutto per il traffico che, nelle ore di punta, riempie le vie e le strade. Il rischio di arrivare in ritardo è sempre presente e, spesso, si realizza e il capo al lavoro potrebbe non essere...

Succede nei lavori più comuni, ma probabilmente anche nel calcio. Perché anche Bernardo Silva si è ritrovato a cercare un passaggio per arrivare all'Etihad Stadium, dove il Manchester City ha giocato la penultima partita di campionato contro il Bournemouth. Il video lo immortala con la tuta dei Citizens, incappucciato, e il borsone mentre cerca la targa del taxi che lo avrebbe accompagnato allo stadio. Quasi come quando si è in ritardo per la partitella del lunedì sera tra amici. Una corsa verso la casa della Blue Moon dove ad attenderlo, forse accigliato, c'era il boss Pep Guardiola - che probabilmente non si è risparmiato nello spronare il portoghese classe '94. Ma si è fatto sicuramente perdonare: Bernardo Silva, infatti, ha realizzato il secondo gol della gara nel 3 a 1 casalingo contro il Bournemouth. Si può benissimo assegnare l'assist al tassista che ha portato il centrocampista a destinazione: allo stadio... e alla rete!