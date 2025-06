Le immagini diventate subito virali: il protagonista è il direttore di gara messicano della sfida tra Xenezeis e le Águias

Una partita ed un clima roventi, sugli spalti e in campo. Boca Juniors-Benfica è stata una battaglia che ha visto quattro gol: prima il doppio vantaggio degli Xenezeis argentini, poi la rimonta delle Águias lusitane. Nella splendida cornice dell'Hard Rock Stadium di Miami Gardens, si è probabilmente tenuto il miglior match di questo Mondiale per Club. Una sfida che ha visto anche delle misure disciplinari estreme, per via dei contrasti ruvidi. Ben tre cartellini rossi dati dal direttore di gara messicano, César Ramos. Ma le immagini di un'espulsione sono diventate immediatamente virali. L'arbitro, infatti, fischia il fallo ai danni del Benfica per via della brutta entrata in ritardo di Nicolas Figal su Florentino Luis. Ramos non ci pensa due volte ed estrare il rosso - ma insieme a qualcos'altro. Il direttore messicano prende dal taschino anche un'immagine della Vergine di Guadalupe, che mostra al difensore del Boca Juniors. Un santino che raffigura una dei simboli religiosi più importanti per i popoli sudamericani e che, però, non è stato di buon auspicio per l'argentino.