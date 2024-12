L'amore per il calcio unisce tre generazioni: il toccante abbraccio di una famiglia brasiliana dopo il successo del Botafogo in Copa Libertadores.

Il Botafogo batte l'Atletico Mineiro per 3-1 e si aggiudica la prima Copa Libertadores della propria storia. La gioia e la commozione tra i sostenitori del Fogão è incontenibile e regala scene stupende. Come nel caso di questa famiglia brasiliana che, al fischio finale, esplode in un toccante abbraccio che unisce tre diverse generazioni di tifosi. Il video ha fatto immediatamente il giro del web (Fonte Video Account X TheCasualUltra).