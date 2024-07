In Série B brasiliana si è assistito ad un gol clamoroso, di quelli unici al mondo. Al primo minuto di gioco di Sport Recife-Novorizontino gli ospiti sono passati in vantaggio prima ancora di toccare palla.

Lo Sport Recife ha battuto il calcio d'inizio e, dopo una serie di passaggi nella propria metà campo, il difensore Alisson Cassiano è andato al colpo sicuro girandosi e passando il pallone dietro al portiere, Caique Franca. Peccato che l'estremo difensore non si trovasse in porta. E così l'autogol si è trasformata in una rete clamorosa. Insomma, mai visto niente di simile...(Fonte Account X Lautaro Gravano)