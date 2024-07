Incredibile quanto accaduto nel finale di ACD Potiguar-Atlético Cearense, quattordicesimo turno del Gruppo A3 di Série D brasiliana.

Con gli ospiti in svantaggio di un gol, il portiere dell'Atlético Cearense, Jonh Wilquer, si è proiettato in avanti in occasione di un calcio d'angolo a favore. Il 26enne estremo difensore si è inventato un gol in rovesciata al 98' e ha permesso alla sua squadra di pareggiare la partita e di passare al turno successivo...(Fonte Account X João Pedro Guedes).