Bratislava, a tutto Slovan: quattro gol nel derby slovacco e forse Hamsik torna a casa…

Lo Slovan Bratislava ha vinto 4-1 in casa il Classico nazionale slovacco contro lo Spartak Trnava, rimanendo ad un solo punto dalla capolista e lasciando a meno sette i rivali....

Dopo un primo tempo concluso 3-0, la partita era già indirizzata. Alla fine del derby tutti sotto la curva ad ascoltare i cori dei tifosi. La ciliegina sulla torta adesso potrebbe essere Marek Hamsik. L'idolo di casa non gioca da un mese e mezzo al Trabzonspor per infortunio, ha il contratto in scadenza il 30 giugno e potrebbe tornare a casa...