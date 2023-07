Calcio estero, derby di Zurigo tra ultras alla festa del Grassopher

di Bruno Bertucci - Sembrava una fresca estate nel Grasshopper Club di Zurigo dove alcuni sostenitori della compagine guidata da mister Giorgio Contini si sono riuniti nella consueta festa pre-stagionale. Tra bicchieri di birra e cori, però, qualcosa è andata storto.

Gli ultras dello Zurich hanno deciso, infatti, di tendere un agguato senza precedenti ai rivali di sempre. In rete sono diventati virali i filmati dell'attacco in cui si possono vedere gli scontri tra le due tifoserie proprio in città, all'interno e all'esterno dell'attività commerciale. Le forze dell'ordine autoctone sono riuscite con fatica a portare la situazione sotto controllo ma sono al vaglio le immagini per identificare gli autori dei disordini.