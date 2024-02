Camarda timbra il derby: e fra 15 giorni i 16 anni e il contratto…

Primavera, termina in parità il derby di Milano tra Milan e Inter: 1-1 il risultato finale, stesso punteggio della gara di andata. Rete di Kamate per i nerazzurri e splendida risposta di Camarda.

Mancano 15 giorni (data 10 marzo) al momento in cui Camarda compirà 16 anni. Una data importante per il Milan, visto che è già in programma la firma sul suo primo contratto da professionista (che sarà un accordo triennale, il massimo previsto dal regolamento per un minorenne.