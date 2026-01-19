Momenti concitati allo stadio di Rabat: i Leoni della Teranga si prendono il secondo trofeo continentale dopo le polemiche del rigore concesso ai Leoni dell'Atlante

Non è stata una finale banale quella di ieri sera. Senegal e Marocco si affrontano per la Coppa d'Africa, dopo dei percorsi straordinari nel torneo. Una partita che fino all'ultimo è stata bloccata sullo 0 a 0, grazie anche alle grandi prestazioni dei due portieri. Tuttavia, nei minuti di recupero si è consumata forse una delle scene che difficilmente si sono viste nel calcio moderno. Al 97esimo, l'arbitro congolese Jean Jacques Ndala Ngambo fischia un rigore a favore del Marocco per un fallo molto dubbio. Apriti cielo: la nazionale senegalese vuole ritirarsi dal campo, l'unico a richiamare i suoi è il capitano e stella Sadio Mané. Ma mentre si decide se rientrare, anche sugli spalti la decisione del direttore di gara non è presa con la giusta tranquillità: i tifosi del Senegal tentano un'invasione di campo, arrivando a scontrarsi con le autorità. Per fortuna, il tutto è rientrato - ma sono stati attimi di tensione che poteva esplodere da un momento all'altro. Credits: ESPN Africa su X