Un penalty assegnato al Konyaspor nei minuti finali della partita manda su tutte le furie il tecnico Selçuk İnan che spinge la sua squadra ad uscire dal campo

Scene surreali che si vedono negli attimi conclusivi della partita, valida per la 26esima giornata del campionato turno, tra il Kocaelispor e il Konyaspor. I padroni di casa sono quelli a passare in vantaggio, per poi subire la rimonta nel finale. In particolare, gli ospiti trovano il definitivo 2 a 1 dopo l'assegnazione di un rigore molto contestato dalla panchina della squadra del Golfo di Izmit. Una protesta che si è subito trasformata in un caos totale, perché il tecnico del Kocaelispor, Selçuk İnan, inizia a mandare giocatori della panchina e staff fuori dal campo, direttamente negli spogliatoi. Diversamente, i giocatori in campo rimangono, ma senza riuscire a riportare in parità il match. Credits video: beIN Sports Turkiye su X