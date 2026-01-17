derbyderbyderby calcio estero Carrick vince il derby di Manchester all’esordio: la festa dello United
Premier League
Carrick vince il derby di Manchester all’esordio: la festa dello United
00:14
Il Manchester United risorge dalle ceneri e si impone per 2-0 in un bellissimo derby contro il City: esordio (bis) vincente per Carrick
Il Manchester United trova la prima vittoria dopo l'addio di Ruben Amorim e lo fa battendo con un netto 2-0 il Manchester City. In una gara combattuta fin dai primi istanti, i Red Devils si impongono nella ripresa grazie alle reti di Mbeumo e Dorgu. Sorride Michael Carrick, che si prende il terzo successo in quattro partite (le prime tre nel 2021) alla guida dello United (Credits Ig @ManUtd)