Cassano: “Marotta è improponibile per fare il dirigente in una squadra di A, B o C”

Antonio Cassano, Lele Adani e Nicola Ventola sono tornati ieri sera su Twitch con la trasmissione "Viva El Futbol".

Antonio Cassano: “Nella mia squadra del cuore lo hanno fatto diventare presidente, questa è l’Italia. Marotta è improponibile per fare il dirigente di una squadra di Serie A, di Serie B, addirittura di Serie C e lo fanno diventare presidente. Perché? Perché è un grandissimo addetto stampa. Ci sono grandi dirigenti come Galliani e Sabatini, poi ci sono altri più giovani ed emergenti come Giuntoli, D’Amico e Sartori. Sartori non appare mai in tv, Marotta si fa vedere dalla colazione fino al dopocena". (Twitch vivaelfutbolreal)