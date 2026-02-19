Nel gelo di Bodo, l'entusiasmo per la vittoria scalda i cuori dei tifosi: è festa in Norvegia.

L'Inter cade in Norvegia. Il Bodo Glimt, trascinato dal suo numero 10 Hauge, ex Milan, batte la formazione di Christian Chivu e al termine della partita parte la festa. Tifosi e giocatori, insieme, hanno alzato notevolmente la temperatura nel gelo di Bodo (Fonte profilo Instagram del Bodo Glimt).