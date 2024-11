La vigilia di Bologna-Lille, valevole per la quinta giornata di Champions League, è stata piuttosto movimentata. Si è infatti scatenata una violenta e maxi rissa tra i tifosi rossoblù e quelli francesi...

Lo scontro tra le due fazioni (circa 80 i tifosi del Bologna, una trentina i supporters del Lille) è avvenuto presso l'Irish Pub "Cluricaune". In quel locale della zona universitaria della città i tifosi francesi stavano trascorrendo la serata. L'atmosfera si è però surriscaldata nel momento in cui è avvenuto l'agguato con diversi tifosi armati di cinture e spranghe. Tre sostenitori francesi hanno riportato lievi lesioni, due sono stati dimessi nella notta dal Policlinico Sant'Orsola di Bologna dopo accertamenti. (Fonte Video Account X Hooligans.cz Official)