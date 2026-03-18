derbyderbyderby calcio estero Champions, notte magica per lo Sporting con la grande festa negli spogliatoi

Champions League

Champions, notte magica per lo Sporting con la grande festa negli spogliatoi

desc img
00:08
Alessia Bartiromo
18 marzo

Lo Sporting Lisbona ribalta clamorosamente il 3-0 subito all'andata e sconfigge il Bodo Glimt ai tempi supplementari: i portoghesi volano ai quarti

In Portogallo cambia la musica e dopo il pesantissimo ko in Norvegia, lo Sporting porta a termine l'impresa. Una partita senza storia in terra lusitana, con i biancoverdi che prima pareggiano il risultato nei tempi regolamentari e poi addirittura dilagano ai supplementari. Finisce 5-0 per la formazione di Rui Borges, che poi si scatena negli spogliatoi.