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Champions League
Champions, notte magica per lo Sporting con la grande festa negli spogliatoi
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Lo Sporting Lisbona ribalta clamorosamente il 3-0 subito all'andata e sconfigge il Bodo Glimt ai tempi supplementari: i portoghesi volano ai quarti
In Portogallo cambia la musica e dopo il pesantissimo ko in Norvegia, lo Sporting porta a termine l'impresa. Una partita senza storia in terra lusitana, con i biancoverdi che prima pareggiano il risultato nei tempi regolamentari e poi addirittura dilagano ai supplementari. Finisce 5-0 per la formazione di Rui Borges, che poi si scatena negli spogliatoi.