Bynoe Gittens è il migliore in campo di Chelsea-Ajax secondo la Uefa, ma Fofana non è d'accordo: il simpatico siparietto a fine gara

Nessun gol, nessun assist e nessuno dei due rigori procurati nel 5-1 del Chelsea contro l'Ajax a Stamford Bridge, ma secondo la Uefa e Jamie Bynoe-Gittens il migliore in campo della sfida. Wesley Fofana assiste alla consegna del premio e non può credere ai suoi occhi (Credits ig: chelseafc)