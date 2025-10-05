Una corsa che ricorda quello dello Special One: così il tecnico dei londinesi si lascia andare ad un'esultanza irrefrenabile

Non una semplice partita in quel di Stamford Bridge. Nella casa dei Blues arrivano i Reds campioni d'Inghilterra in carica - ma questa è un'altra stagione. Il Chelsea si impone per 2 a 1 contro il Liverpool di Arne Slot, con il gol della giovane stella brasiliana ex-Palmeiras. Il diciottenne Estevao Willian segna così il gol vittoria che fa impazzire i tifosi londinesi e pure l'allenatore dei Blues, Enzo Maresca. Il tecnico italiano si lascia andare ad un'esultanza incontenibile che ricorda la corsa di Mourinho al Camp Nou e va ad abbracciare la squadra sotto la curva. Tanta gioia e adrenalina che, però, costa un cartellino rosso proprio a Maresca: ma questa corsa rimarrà nella storia del Chelsea.