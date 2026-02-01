Chelsea-West Ham, Traore spinge Cucurella e parte l’incredibile rissa

Lo spettacolo della Premier League è tutto sintetizzato in Chelsea-West Ham che ha catalizzato l'attenzione degli sportivi ieri sera. I blues recuperano il doppio svantaggio con una rimonta incredibile e al gol vittoria di Enzo Fernandez al 92'...

Chelsea-West Ham sarà ricordata molto a lungo, in particolar modo dai tifosi delle due squadre. Una rimonta storica dei padroni di casa che prima recuperano il doppio svantaggio e poi siglano la rete del successo all'ultimo respiro con Enzo Fernandez. Nel finale però, scoppia la maxi rissa per una spinta di Traore su Cucurella, tra le più grandi mai viste in campo, coinvolgendo anche dei tifosi sugli spalti: rosso per Todibo e immagini incredibili, che macchiano la bellezza di una gara davvero incredibile. Video credits: msr.cc, TikTok