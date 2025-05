Il numero 9 della Nazionale secondo Ciccio Caputo

Ciccio Caputo esprime la sua opinione sul numero 9 della Nazionale nel corso dell'intervista concessa a NetBetNews.

Non è sicuramente il migliore dei periodi per la Nazionale italiana, che sta provando lentamente a risalire dopo alcune annate piuttosto buie. Tra le questioni principali c'è anche quella del numero 9, una maglia pesante che da troppi anni non trova un vero proprietario. Nel corso dell'intervista rilasciata a NetBetNews, ha parlato dell'argomento anche Ciccio Caputo, ex attaccante della nazionale (Fonte Video Instagram NetBetNews)