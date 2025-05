Sassuolo, Caputo e la telefonata di De Zerbi: “Ciccio, ti vuoi divertire?”

Ciccio Caputo ha parlato del suo rapporto con Roberto De Zerbi e della telefonata per convincerlo ad andare al Sassuolo.

Dopo essere approdato in Serie A e fatto faville con l'Empoli, Ciccio Caputo si è consacrato nella massima categoria con la maglia del Sassuolo. A convincere l'ex attaccante è stata una telefonata di Roberto De Zerbi, bastata ad accendere la fiamma e ad accettare questa nuova sfida. Due stagioni da favola in neroverde, con 32 gol e 16 assist in 64 presenze (Fonte Video Instagram NetBetNews)