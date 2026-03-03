Tale padre, tale figlio. E se così fosse il mondo del calcio potrebbe avere una nuova stella nei prossimi anni. Ciro Messi incanta e ricorda Leo

Ciro, il più piccolo dei figli di Lionel Messi, compirà 8 anni il prossimo 10 marzo e già promette più che bene. In questi giorni ha guidato l'Inter Miami alla vittoria dell'Adidas Champions trophy, ma ciò che sorprende di più è la somiglianza con il padre. Nel video si vede come scansioni continuamente il campo, per fotografare le posizioni di compagni e avversari. Poi, quando riceve palla, parte verso la porta ed è inarrestabile (Credits TikTok @messiychildren)