Clamoroso in Bolivia, l’allenatore entra in campo e ritira la squadra prima del rigore decisivo!

Clamoroso quanto accaduto in Bolivia durante i playoff di retrocessione indiretta. Premettiamo che questo tipo di spareggio si divide in due sfide, in cui ogni squadra gioca sia in casa che fuori. Il primo match tra i due protagonisti di questo incontro, Royal Pari e Real Oruro, è terminato 4-0 in favore del Royal. Il ritorno è stato disputato allo stadio Jesús Bermúdez di Oruro, ed è qui che si manifesta uno degli episodi più curiosi con cui concluderei il 2024. I padroni di casa disputano una grande partita e provano un’incredibile rimonta, fino ad arrivare sul punteggio di 3-0. All’ottantatreesimo minuto viene fischiato un calcio di rigore a favore del Real Oruro, che può ripristinare la parità: se non fosse che l’allenatore degli ospiti, David de la Torre, non ha affatto condiviso la decisione circa il penalty assegnato ed è entrato direttamente in campo per ritirare la sua squadra. Il Royal Pari, dopo qualche minuto, ha deciso di ritornare sul terreno di gioco, ma l’arbitro non ha fatto proseguire il match in quanto la squadra aveva interamente abbandonato il campo. Ora il tecnico de la Torre rischia di essere sospeso da uno a due anni, mentre la sua squadra di essere esclusa dalla massima serie boliviana (Fonte Kirby, X).