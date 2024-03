Alberto Toril, allenatore del Real Madrid femminile parla a cuore aperto alle atlete dopo aver perso nuovamente contro il Barcellona nel Clasico

Real Madrid-Barcellona 0-3 con le reti di Fridolina Rolfo, Aitana Bonmati e Caroline Graham Hansen. Toril a fine partita: "Mi congratulo con voi per il vostro lavoro, non andate via tristi. Ci riproveremo"