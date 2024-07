L'Estudiantes ha vinto e dominato il Clásico Platense contro il Gimnasia y Esgrima per 4-1 (reti dell'ex Cremonese Santiago Ascacibar, doppietta di Guido Carrillo e rigore trasformato dall'ex Milan José Sosa)...

Il presidente del Pincha, Juan Sebastián Verón, in un video ha promosso i festeggiamenti in programma domenica prossima per il 119° anniversario del club esordendo con un: "Bella mattinata, vero?". La Brujita, con un vestito tipico del suo stile e con l'immancabile mate, ha dato appuntamento a tutti il 4 agosto. Accentuando con la mano quel 4. Come i gol rifilati al Gimnasia qualche giorno fa...(Fonte Video Account X Estudiantes de La Plata).