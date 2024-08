La prima del Colonia in 2. Bundesliga contro l'Amburgo doveva essere salutata con il massimo sostegno da parte dei tifosi. Nel pre-partita, infatti, la Cattedrale di San Pietro, nota come duomo di Colonia, si è riempita di tanti tifosi...

I sostenitori del Colonia hanno iniziato a sventolare le sciarpe rendendo l'atmosfera unica e particolare all'interno del duomo. Peccato che poi la prima partita contro l'Amburgo non sia finita come si sperava (1-2 in favore della squadra anseatica). (Fonte Video Account X 1. FC Köln).