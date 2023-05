Come Renè Higuita, la paratona dell’anno! Il portiere bulgaro devia di testa un gran tiro da fuori

Il portiere del Septemvri Sofia Dimitar Sheytanov ha effettuato una parata memorabile nella partita contro il Levski Sofia nel campionato bulgaro.

Questo giovedì, il Levski Sofia ha sconfitto il Septemvri Sofia 2-0 in casa allo stadio Georgi Asparukov nella 29esima giornata della prima divisione bulgara. Ricardinho al minuto 27 e Ronaldo al minuto 75 hanno segnato per i padroni di casa, ma non sono stati questi gol a fare il giro del mondo. Ma la spettacolare parata del portiere del Septemvri, Dimitar Sheytanov , che però non ha potuto evitare la sconfitta dei suoi.