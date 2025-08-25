Como-Lazio, che sorpresa per Gabrielloni: allo stadio spunta la sua statua

Una sorpresa che difficilmente dimenticherà: prima di Como-Lazio Gabrielloni scopre la statua a lui dedicata posta dopo il sottopassaggio del Sinigaglia che porta sul campo, così come gli aveva promesso Fabregas nella scorsa stagione

Prima di Como-Lazio Alessandro Gabrielloni è entrato al Sinigaglia e poco prima di calcare il terreno di gioco è stato rapito da qualcosa di molto speciale: si tratta di una statua che lo ritrae e che presto sarà posta davanti allo stadio. Una promessa strappata da Fabregas ma soprattutto un omaggio ai gol, alla fedeltà e al cuore che ha dispensato nello scorso campionato. Video Credits Como, Instagram