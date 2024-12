Como, una canzone per Nico Paz: ecco l’altra versione di Je so’ pazzo

Il magico numero 79 del Como, già convocato dalla Nazionale maggiore dell'Argentina, accende anche la fantasia musicale...

Lo YouTuber "Guitaronion" ha sfornato un bel testo sulla base del brano di Pino Daniele: "Nico Paz, Nico Paz, ti salta con una magia... c'ha le chiavi della regia. Nico Paz, Nico Paz, è arrivato da Madrid... porterà il Como in Champions League.... C'ha la stoffa del campione, guarda come nasconde il pallone... Salta l'uomo, dribbla, crossa... mette l'assist per Cutrone... E l'intero Sinigaglia tutto in piedi ad osannare... Nico Paz... Nico Paz... e non si vuole fermare" (YouTube @guitaronion)