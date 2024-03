Comune di Milano, l’incontro per San Siro: tre ipotesi sul tappeto per Milan e Inter

Concluso l’incontro in Comune di Inter e Milan con il sindaco Sala e la società che propone la ristrutturazione di San Siro. Ferrari (GM di WeBuild): “Troppo presto per parlare di qualunque cosa”.

Le tre ipotesi: Una “soluzione-ponte” prima che Milan e Inter si spostino definitivamente in un nuovo stadio costruito ad hoc; una “ristrutturazione più approfondita” dello stadio di San Siro; una “via di mezzo” tra il riammodernamento definitivo dell’impianto e lavori più leggeri in attesa del trasferimento in una nuova casa.