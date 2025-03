Un fuori programma inatteso nel post-partita di Rijeka-Hajduk Spalato 3-0. Gennaro Gattuso, allenatore dei "Splitski Bili", particolarmente nervoso, ha avuto un accesso confronto con il giornalista croato, Josko Jelicic. Ecco cosa si sono detti

Dopo il pesante ko che gli ha fatto perdere la vetta della classifica, Gattuso è stato ospite dell'emittente televisiva MAXSport1. Non appena ha fatto il suo ingresso, il tecnico non ha stretto la mano a Jelicic. "Parli sempre troppo male, non ho alcun rispetto per te", l'accusa di Gattuso in tre lingue diverse. La risposta di Jelicic non si è fatta attendere: "Giochi malissimo". Gattuso si è poi avvicinato con fare minaccioso con l'indice alzato per poi interrompere il dialogo con Jelicic. (Fonte Video Account X MAXSport1).