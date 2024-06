Verrà rilasciato nel 2025, ma in rete già non si parla di altro: Copa City è il nuovo manageriale sul calcio che si concentrerà al 100% sull'organizzazione del gioco...

In Inghilterra i tifosi di Sheffield United e Sheffield Wednesday non vedono l'ora di misurarsi con il nuovo videogioco per simulare il famoso Steel City derby, in attesa di viverlo sul campo: dalla prossima stagione Blades e Owls si riaffronteranno in Championship. (Fonte Video Account X Ascenso Inglés)