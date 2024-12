Spettacolo in Olanda, la pazzesca coreografia dei tifosi del De Graafschap

Pazzesca coreografia dei tifosi del De Graafschap prima del match di Eerste Divisie contro il Cambuur: atmosfera da brividi.

Il De Vijverberg si infiamma, letteralmente, per il match casalingo del De Graafschap. I tifosi di casa hanno deciso di accogliere così le due squadre in campo per la sfida di Eertse Divisie. La spettacolare coreografia ha coinvolto tutto lo stadio e creato un’atmosfera veramente da brividi. Peccato che non sia stato sufficiente, però, a spingere i propri giocatori verso il successo contro il Cambuur (Fonte Video Account X The Casual Ultra).