Un video divertente e inusuale dei grigiorossi: il difensore veneto cambia completamente versione di sé per il contenuto promozionale

La Cremonese lancia la fase di vendita libera per la campagna abbonamenti per la stagione 2025/2026, quella del ritorno in Serie A. Un video ironico, che include i tre acquisti di punta del mercato dei grigiorossi. I protagonisti? Alessio Zerbin, Giuseppe Pezzella ma soprattutto Federico Baschirotto. Il difensore centrale è arrivato dal Lecce nel corso della scorsa settimana e ha già trovato il gol in amichevole contro la Pro Patria. Per l'occasione, l'ex-Lecce cambia veste: non più il roccioso difensore centrale che siamo abituati a vedere ogni settimana sui campi di Serie A, bensì il pianista che lancia lo slogan della campagna abbonamenti della Cremo: “Insieme è tutta un’altra musica”. Un invito ai tifosi a riempire gli spalti dello stadio Zini, ricordando gli oltre settemila abbonati dell'ultima esperienza in Serie A, nella stagione 2022/2023. In quell'occasione l'esperienza nella massima categoria si concluse dopo appena 12 mesi, con un diciannovesimo posto che condannò alla retrocessione la squadra allenata da Alvini prima e da Ballardini poi.