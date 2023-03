Cremonese, presentata maglia per celebrare i 30 anni dalla vittoria di Wembley

Attraverso i propri canali ufficiali, la Cremonese ha annunciato che nel match contro l’Atalanta utilizzerà una maglietta speciale. Il richiamo alla stagione 1992-93 si trova nello stemma.

È la casacca celebrativa per il trentesimo anniversario della vittoria a Wembley nella Coppa Anglo-Italiana quando i grigiorossi si imposero sul Derby County. La maglietta, nel video, è indossata dal capitano di allora, Corrado Verdelli. Le maglie di questo tipo, segnala calciocremonese.it, stanno diventando una piacevole abitudine in casa Cremonese visto che la squadra allenata da mister Ballardini ne aveva sfoggiata un’altra contro il Monza, questa volta senza nomi e sponsor, per festeggiare i 120 anni di vita del club.